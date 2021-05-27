В Кирове подрядчик свалил строительный мусор после ремонта крыши рядом с детской площадкой

Подрядчик обязан был убрать за собой оставшиеся стройматериалы. Фото: региональное отделение ОНФ

Кировчане жалуются на свалки строительного мусора, оставшиеся после капремонта крыш нескольких домов. По сообщению активистов ОНФ, горожане сетуют на то, что завалы никто не убирают уже несколько месяцев.

Мусор копится во дворах домов №4 по улице Красноармейской и №49а по улице Лепсе. Так, на первом адресе кучи шифера, доски с гвоздями и стекловату свалили прямо на детскую площадку после ремонта кровли соседнего дома. Местные жители думали, что проблема временна, однако уже два месяца мусор никто не убирает.

Та же ситуация и на втором адресе. Остатки стройматериалов после ремонта крыши дома свалили рядом с детской площадкой и лежат до сих пор. И это при том, что кровлю восстанавливали еще в ноябре прошлого года.

Согласно принятым в Кировской области правилам благоустройства, весь этот мусор должны вывезти на специальный полигон, причем это - забота подрядчика. Активисты направили обращение в региональный Фонд капремонта.