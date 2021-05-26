В Кирово-Чепецке мужчина попытался сжечь своего собутыльника

Мужчина поджег бумажный сверток и бросил в помещение, где сидел его собутыльник. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирово-Чепецком районе задержали мужчину, который пытался сжечь своего знакомого заживо. Пострадавший сейчас находится в реанимации. Информацию сообщили в областном УМВД.

Конфликт произошел вечером 24 мая в деревне Шутовщина. Как выяснилось, двое знакомых выпивали вместе, сидя в деревянном вагончике, где жил один из них. Как это часто бывает, спьяну мужчины разругались, и один решил отомстить другому. Выбравшись на улицу, злоумышленник поджег сверток бумаги и бросил в окно, после чего сбежал. Огонь очень быстро охватил помещение, 57-летний пострадавший получил многочисленные ожоги. К счастью, он сумел выбраться из вагончика. Впоследствии медики госпитализировали его в реанимацию в тяжелом состоянии.

Поджигателя вскоре разыскали и доставили в полицию. Им оказался 62-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас за покушение на убийство ему грозит еще один срок - от шести до пятнадцати лет тюрьмы.