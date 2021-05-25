В Кирове частично обрушился балкон дома: мог пострадать человек

От балкона дома по Октябрьскому проспекту откололась часть. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове кусок бетона, отвалившийся от уличного балкона, чуть не упал на прохожего. Мужчина выложил полный возмущения пост в местный паблик «Злой Кировчанин» - правда, почему-то анонимно.

Инцидент произошел у дома №108 по Октябрьскому проспекту. Как пишет автор, прямо перед ним «откололся кусок балкона и с грохотом полетел вниз». Благо, рядом никого не было, и самого мужчину также не задело. Автор поста просит горожан быть начеку.

Кировчане в комментариях под постом сообщают, что это не первый такой случай, и иронизируют сами над собой и автором:

- Кирпичи падают сверху от дома 110 по Октябрьскому проспекту.

- У нас весь Киров усыпан такими домами, где балконы чуть живы. Надо не только наверх смотреть, но и под ноги - дорог тоже нет.

- И мы платим ежемесячно за капремонт...

- От ковида - маска, от кирпича - каска.

Автор поста напоследок добавил, что в УК Ленинского района его отшили, заявив, что это не их проблема.

- Прошу власти Кирова отреагировать на эту проблему и как можно скорее принять меры, пока никто не пострадал! - напоследок добавил кировчанин.