В Орловском районе мужчина забил до смерти 80-летнюю женщину

В Орловском районе мужчина убил 80-летнюю бабушку. Фото: kirov.sledcom.ru

12 марта в деревне Чупины Орловского района произошла ссора 52-летнего мужчины и 80-летней женщины. Во время распития алкоголя между собутыльниками внезапно возникла личная неприязнь. Обвиняемый в разгаре ссоры несколько раз ударил бабушку по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчину арестовали, он признал свою вину в преступлении. Следователи установили все обстоятельства конфликта и передали дело в суд Орловского района для вынесения наказания по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».