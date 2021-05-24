В Кирово-Чепецке водитель иномарки сбил пешехода

Пострадавший мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 21 мая, в 9 часов 55 минут напротив дома №34/1 в Кирово-Чепецке произошло ДТП. Водитель «Субару Импреза» наехал на пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель иномарки сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшего пришлось госпитализировать.

За прошедшие пятницу и выходные дни, 21 - 23 мая, на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 16 человек получили травмы.