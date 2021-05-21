Сейчас это место огорожено сигнальной лентой. Фото: admkirov.ru

В Кирове неизвестные вандалы сломали ограждение на набережной Грина. Сейчас их разыскивают. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Инцидент произошел в ночь на 20 мая. Некие кировчане, отдыхавшие на набережной, решили, что ломать - не строить. В итоге они снесли два пролета ограждения и повредили чугунное основание ограды. Сейчас место оградили сигнальной лентой, чтобы никто не подходил близко к краю.

Теруправление по Первомайскому району обратилось в полицию с просьбой найти виновных и привлечь к ответственности. Сейчас их разыскивают. К ремонту ограждения приступят позже, когда будет выполнен расчет стоимости его восстановления.