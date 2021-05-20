В Кировской области заасфальтируют более 230 км региональных дорог

В этом году в Кировской области отремонтируют 24 участка региональных дорог.Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в 2021 году планируется отремонтировать свыше 230 км региональных дорог. Для этих целей предусмотрено более 2 млрд рублей в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в областном правительстве.

- Работы одновременно ведутся на 13 объектах, - сообщили в областном Минтрансе.- В Оричевском районе участок дороги Адышево - Нижнеивкино протяженностью 4,5 км находится в высокой степени готовности. Завершить работы планируется к июлю.

Кроме того укладка нового асфальта ведется на дорогах:

- Киров - Малмыж - Вятские Поляны;

- Слободской - Нагорск;

- Белая Холуница - Кирс;

- Криуша - Советск - Лебяжье - Вершинята;

- Киров - Советск - Яранск - Лошкари (до границы республики Марий Эл);

- Котельнич - Даровской.