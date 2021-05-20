В Кирове у пойманного «закладчика» изъяли полкило наркотиков

Общий вес изъятого составил почти 475 грамм. Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

Кировская транспортная полиция задержала 48-летнего местного жителя. По сообщению пресс-службы ведомства, у мужчины с собой обнаружилось полкило наркотиков.

В дежурной части у кировчанина изъяли несколько свертков с «синтетикой». Помимо того, обыски провели и в доме мужчины, где нашли еще партию наркотиков. Общий вес составил почти 475 грамм. Как сообщил сам задержанный, он планировал делать «закладки» с этим веществом, оставляя их вдоль железнодорожных путей.

На кировчанина завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков. За это мужчина вполне может получить пожизненное заключение - такова максимальная санкция данной статьи. Сейчас «закладчик» находится под стражей в ожидании суда.