В Котельниче деревообрабатывающее предприятие захламляло не принадлежащий ему участок

Отходы от деревообработки привели земли сельхозназначения в негодность Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Котельниче на деревообрабатывающее предприятие ООО «Вуд Ворд» устроило свалку отходов производства на не принадлежащем ему участке. В результате земли сельхозпредназначения стали непригодными. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

По версии ведомства, в ноябре 2020 года организация ООО «Вуд Ворд» и администрация Котельничского района заключили договор аренды земельного участка. Позже выяснилось, что предприятие незаконно использует для складирование отходов производства еще и соседнюю территорию.

Следком завел уголовное дело по ст. 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Руководству предприятия может грозить до пяти лет лишения свободы и права занимать определенные должности. Расследование продолжается.