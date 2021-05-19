«Музей Железной Дороги» поставил на рельсы 63-летний тепловоз

Восстановление списанного тепловоза заняло последние три года. Фото: vk.com/railwaymuseum

В Кирово-Чепецке «Музей Железной Дороги» сумел запустить 63-летний тепловоз ТУ2-189. Его довольно долго восстанавливали и ремонтировали, и теперь он поехал самостоятельно. Радостью работники музея поделились в своем паблике.

- Рокот двигателя 1Д12 - такие устанавливались на танках Т-34 - не оставит никого равнодушным. И хотя до завершения работ ещё несколько месяцев, мы смотрим в будущее с оптимизмом. Пока же тепловоз можно увидеть в нашем депо в дни работы Музея Железной Дороги, - делятся с кировчанами сотрудники музея.

По их словам, этот тепловоз был построен еще в далеком 1958 году. В последние годы он использовался на детской железной дороге в Челябинске, после чего был списан и разграблен. Три года назад МЖД выкупил тепловоз и сейчас успешно его восстанавливает.