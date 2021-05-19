В Кирове хотят продлить улицу Ивана Попова и расширить улицу Ленина

Улицу Ивана Попова хотят продлить до микрорайона Радужного с выходом на Южный обход. Фото: kirovreg.ru

Как сообщает пресс-служба Кировской гордумы, идеи поступили от начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Печенкина. Дело в том, что слободу Соломинцы в Нововятском районе планируют застраивать. Следовательно, необходимо обеспечить транспортную доступность муниципалитета, а заодно и микрорайона Радужного. По словам Печенкина, генплан Кирова предусматривает такую возможность, если продлить улицу Ивана Попова с выходом на Южный обход.

Реализовать ее возможно в рамках двух нацпроектов: «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Последний также позволит расширить улицу Ленина на перекрестке с Современной (микрорайон Зиновы), а именно добавить дополнительные полосы. В трехлетней перспективе планируется расширить еще один участок все той же улицы Ленина - от Милицейской до Тимирязева. Стоит отметить, что именно на Ленина порой невозможно протолкнуться в часы пик; если же на ней происходит авария - движение встает практически намертво.