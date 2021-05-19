Подрядчики не хотят участвовать в аукционах Фонда капремонта Кировской области

В настоящее время завершены работы в 65 домах из 803 домов, ремонт которых проводит региональный оператор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В текущем году в регионе планируют капитально отремонтировать 931 многоквартирный дом, из которых 128 - на средства перечисляемые на индивидуальные счета, рассказал и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Кировской области Андрей Горячевский.

Кроме того, Андрей Дмитриевич обозначил ряд проблем, которые возникают сегодня в сфере капитального ремонта. Наиболее серьезная - отказ подрядчиков от заключения контрактов на проведения работ из-за низкой цены. Объясняется это тем, что в текущем году очень сильно подорожали строительные материалы, следовательно, организации попросту не в состоянии покрыть расходы, которые ложатся на них при проведении капитального ремонта.

- Работы по капитальному ремонту проводятся с ограничением предельной стоимости, отраженной в проектно-сметной документации и только теми организациями, которые внесены в реестр, - напомнил Андрей Горячевский.

За последние время по причине низкой цены контракта не состоялось 147 аукционов, включенных в план капитального ремонта на 2021 год.

Еще одна проблема - это отказ жильцов дома пускать рабочих к месту проведения ремонта. В 2020 году по этим причинам подрядчикам не удалось выполнить отдельные работы в 53 домах, а в текущем году таких объектов уже 16.