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Общество19 мая 2021 10:33

Медработники добились компенсации за ЖКХ с Минфина Кировской области

Общая сумма недополученных выплат составила более 460 тысяч рублей
Андрей Сергеев
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Медицинские работники были лишены меры социальной поддержки.

Медицинские работники были лишены меры социальной поддержки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медицинские работники Пижанского района добились возмещения коммунальных расходов, которые им положены по закону, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- В ходе проверки установлено, что 21 медицинский работник был лишен меры социальной поддержки. Общая сумма недополученных выплат составила более 460 тысяч рублей, - уточнили в надзорном ведомстве.

В итоге прокурор направил в суд исковое заявление, ответчиком выступило региональное министерство финансов. По результатам рассмотрения суд признал требования надзорного ведомства законными и обоснованными.

- В пользу граждан с регионального министерства финансов взыскана соответствующая компенсация, - сообщили в прокуратуре.