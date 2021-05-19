В Кирове ремонтируют дороги на тридцати улицах

Всего в регионе к концу дорожного сезона планируют отремонтировать более 230 км дорог. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове продолжается ремонт дорог на 30 улицах. Несколько участков будут готовы к сдаче на следующей неделе. Об этом сообщает областное правительство.

Планируются к сдаче участки дорог на улицах Розы Люксембург, Захватаева и Гостином переулке. На данный момент также на 80% завершен ремонт отрезков проезжей части на улицах Базовой, Коммунальнй, Технической, Складской и Базовом переулке. Сейчас работы также идут на Физкультурников, Калинина, Красина, Зеленой, Рудницкого, Володарского и других улицах.

В кировской мэрии добавляют, что сейчас начался ремонт участка дороги от Победиловского тракта до ж/д станции Чухломинской. На текущей неделе также запланировано восстановление пути от Победиловского тракта до деревни Башарово. В целом же к концу дорожного сезона собираются отремонтировать более 230 километров дорог во всем регионе.

Кировчан просят не оставлять машины в зонах проведения работ. На таких участках заранее выставляются предупреждающие знаки.