В Зуевке на улице Луначарского пешеход попал под колеса автомобиля

Авария произошла около дома №50 на улице Луначарского. Фото: vk.com/gibdd43

В Зуевке под колесами отечественной легковушки пострадал пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник ночью, 17 мая, около дома №50 на улице Луначарского произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 24-летний водитель Lada Granta сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

- В результате происшествия 26-летний пешеход получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация, к счастью, ему не потребовалась.

За прошедшие сутки, 17 мая, на территории Кировской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести.