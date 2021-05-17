В пгт. Ленинское продуктовый магазин заплатит штраф в 250 тысяч рублей

У помещения продовольственного магазина не было разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пгт. Ленинское продуктовый магазин незаконно использовал помещение капитального строительства для своих нужд. За это суд назначил юрлицу наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку данного магазина. Установлено, что объект эксплуатируется без получения соответствующего разрешения. Никакой оценки контролирующих органов здание не получало. Это означает, что находиться в таком помещении может быть опасно для жизни и здоровья людей.

В связи с этим, прокурор Шабалинского района возбудил на юрлицо дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства, эксплуатации объекта капитального строительства). Решение суда пока не вступило в законную силу.