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Общество17 мая 2021 13:25

В пгт. Ленинское продуктовый магазин заплатит штраф в 250 тысяч рублей

Причиной стало незаконное использование помещения
Алексей РомановАлексей Романов
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У помещения продовольственного магазина не было разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

У помещения продовольственного магазина не было разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пгт. Ленинское продуктовый магазин незаконно использовал помещение капитального строительства для своих нужд. За это суд назначил юрлицу наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку данного магазина. Установлено, что объект эксплуатируется без получения соответствующего разрешения. Никакой оценки контролирующих органов здание не получало. Это означает, что находиться в таком помещении может быть опасно для жизни и здоровья людей.

В связи с этим, прокурор Шабалинского района возбудил на юрлицо дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства, эксплуатации объекта капитального строительства). Решение суда пока не вступило в законную силу.