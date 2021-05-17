Казначеи Кировской области раскрыли свои доходы за 2020 год

Олег Гвызин задекларировал доход в сумме 3,68 млн рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководитель Управления Федерального казначейства по Кировской области и его подчиненные обнародовали декларации о доходах за 2020 год. Сведения опубликованы на официальном сайте ведомства.

За минувший год руководитель Управления Олег Гвызин задекларировал доход в сумме 3,68 млн рублей. В его собственности числится квартира площадью 60,8 кв. метров, а также два автомобиля: TOYOTA RAV 4 и Mercedes-Benz GLC GLC 300.

Заместители руководителя Управления Федерального казначейства по Кировской области:

- Надежда Брызгалова: доход - 1,9 млн рублей, в собственности доля в квартире;

- Александр Стариков - 2 млн рублей, доля в квартире и квартира в совместной собственности, автомобиль Peugeot 4008;

- Наталья Шулаева - 2,1 млн рублей, квартира и жилой дом.