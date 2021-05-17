Сразу в нескольких районах Кировской области введен особый противопожарный режим

За причастность к возникновению лесного пожара может грозить уголовная ответсвенность Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки на территории Кировской области зарегистрирован один лесной пожар в Кильмезском районе на площади 1,2 га.

В нескольких муниципалитетах Кировской области с 14 мая введен особый противопожарный режим. Причиной послужила аномально жаркая погода. Высокая температура воздуха и отсутствие осадков сильно усугубляют ситуацию. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Для жители пожароопасных районов устанавливаются ограничения на пребывание в лесах, разведение в них костров и выполнение работ с использованием открытого огня. Кроме того, запрещается сжигание сухой травы, порубочных остатков и мусора, а также въезд в лесную зону транспортных средств. Искры от их глушителя могут стать причиной возгорания и привести к пожару.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей для физических лиц и от трехсот тысяч рублей для юридических.

Сотрудники МЧС просят жителей области соблюдать введенные ограничения. Они также напоминают, что за действия, которые послужили причиной лесного пожара предусмотрена уголовная ответственность.

В случае обнаружения природного возгорания необходимо незамедлительно сообщать по единому бесплатному номеру лесной охраны: 8-800-100-94-00 или по телефонам (8332) 64-34-28, 01.