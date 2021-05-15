Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 мая 2021 13:08

В Кировской области в 2021 году ликвидируют 63 поселковые свалки общей площадью 80 га

На эти цели выделят 5,5 млн рублей
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На настоящее время на территории Кировской области рекультивировали уже более половины всех «исторических» свалок

На настоящее время на территории Кировской области рекультивировали уже более половины всех «исторических» свалок

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В текущем году на территории Кировской области должны ликвидировать 63 поселковые свалки в 23 районах. На эти цели выделят 5,5 млн рублей. Общая площадь очищенных земель составит около 80 га. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В 2012 году в области провели инвентаризацию всех давно существующих, так называемых «исторических» свалок в нашей области. На тот момент выявили 500 таких объектов. На сегодняшний день более 50% из них уже ликвидировано. Так, в Богородском, Нагорском, Нолинском, Омутнинском, Свечинском, Тужинском и Шабалинском муниципальных образованиях они уже полностью прекратили свое существование.

Отметим, что на исторические свалки мусор не вывозится. Однако они все равно наносят большой ущерб окружающей среде и здоровью человека. В рамках реализации нацпроекта «Экология» удалось рекультивировать свалку в пгт Вахруши Слободского района. Тоже самое планируется сделать в Кирове, Омутнинске, Лузе и Малмыже до 2024 года.