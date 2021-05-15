В Кировской области в 2021 году ликвидируют 63 поселковые свалки общей площадью 80 га

На настоящее время на территории Кировской области рекультивировали уже более половины всех «исторических» свалок Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В текущем году на территории Кировской области должны ликвидировать 63 поселковые свалки в 23 районах. На эти цели выделят 5,5 млн рублей. Общая площадь очищенных земель составит около 80 га. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В 2012 году в области провели инвентаризацию всех давно существующих, так называемых «исторических» свалок в нашей области. На тот момент выявили 500 таких объектов. На сегодняшний день более 50% из них уже ликвидировано. Так, в Богородском, Нагорском, Нолинском, Омутнинском, Свечинском, Тужинском и Шабалинском муниципальных образованиях они уже полностью прекратили свое существование.

Отметим, что на исторические свалки мусор не вывозится. Однако они все равно наносят большой ущерб окружающей среде и здоровью человека. В рамках реализации нацпроекта «Экология» удалось рекультивировать свалку в пгт Вахруши Слободского района. Тоже самое планируется сделать в Кирове, Омутнинске, Лузе и Малмыже до 2024 года.