В Кирове произошла тройная авария

В Кирове у ЦУМа произошла тройная авария. - vk.com/gibdd43.

Днем 13-го мая в Кирове на улице Воровского, у здания №77 произошла авария. По данным ГИБДД, 31-летний мотоциклист на «Хонде» врезался в попутный автобус. После этого, двухколесный транспорт с водителем отбросило на едущую рядом легковую «Хендэ Солярис».

В результате этого столкновения пострадал только мотоциклист. Он получил травмы, но госпитализировать мужчину не пришлось.

Напомним, что в тот же день в области случилось еще две аварии. Они произошли в Котельничском и Кирово-Чепецком районе. Погибших нет. ГИБДД напоминает о необходимости соблюдать оптимальный скоростной режим, в зависимости от погодных условий. Если же водитель совершает определенный маневр, то надо убедиться в его безопасности.