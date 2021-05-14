Кирово-Чепецкое предприятие девять месяцев не платило зарплату 95 сотрудникам

Следователи СК Кирово-Чепецка делают все необходимое, чтобы сотрудникам ООО «Полиспен» выплатили зарплату Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирово-Чепецке на предприятие ООО «Полиспен» завели уголовное дело за невыплату зарплаты 95 работникам. Сотрудники не получали деньги с сентября 2020 по май 2021 года. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства установили, что руководство организации задолжало своим работникам не менее 5 млн рублей. В связи с этим представители СК возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

В настоящее время представители закона делают все необходимое, чтобы работникам выплатили зарплату в полном объеме. Расследование продолжается.