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Происшествия14 мая 2021 11:17

В Тужинском районе на главу Михайловского сельского поселения завели уголовное дело

Его подозревают в превышении должностных полномочий
Маргарита Акагиева
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Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Михайловского сельского поселения в Тужинском районе стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

В ноябре 2020 года бывшие работники СПК «Труженик» продали принадлежащее им здание склада за 80 тысяч рублей на основании договора купли-продажи. Вырученные деньги оставили на хранение одной из жительниц деревни Васькино Тужинского района. Этим фактом весьма заинтересовался глава Михайловского сельского поселения. В марте 2021 года он навестил женщину и забрал у нее деньги - якобы на ремонт водопровода в деревне. А после распорядился ими по собственному усмотрению.

Скорее всего, именно та самая женщина и обратилась к правоохранителям. На мужчину завели уголовное дело за превышение полномочий. Сейчас его расследование продолжается, а главе сельского поселения грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал