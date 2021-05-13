На Октябрьском проспекте водитель «Мазды» сбил мотоциклиста

В Кирове водитель иномарки наехал на мотоциклиста, который ехал по главной дороге. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове, 12 мая, в 8 часов 10 минут произошло ДТП. На Октябрьском проспекте 39-летний водитель «Мазда Демио» сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, иномарка выезжала с второстепенной дороги нерегулируемого перекрестка и наехала на 35-летнего водителя мотоцикла «БМВ». К счастью, пострадавший получил несерьезные травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.