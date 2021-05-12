В Кировской области водитель ВАЗ-2107 погиб после лобового столкновения с грузовиком

Спасти водителя легковушки, к сожалению, не удалось. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком. Информацию об этом сообщили в областной ГИБДД.

Трагедия произошла днем 11 мая в Зуевском районе. На 77 км трассы Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик «Хендэ», после чего обе машины, судя по всему, улетели в кювет. Водитель фуры выжил; спасти 53-летнего мужчину, сидевшего за рулем легковушки, к сожалению, не удалось. Причина столкновения на данный момент неизвестна.

Всего за минувшие сутки на кировских дорогах произошло две аварии, в которых один человек погиб и еще один пострадал.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать оптимальный скоростной режим и убедиться в безопасности маневра перед его совершением.