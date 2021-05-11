В Лузском районе льготные лекарства выдавали с нарушением сроков

В одной из аптек Лузского района жизненно-необходимые лекарство выдавались несвоевременно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Прокуратура Лузского района провела проверку аптеки № 80 КОГУП «Аптечный склад». Причиной послужили жалобы о несвоевременном отпуске льготных лекарств. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа выявили несколько нарушений закона. Выяснилось, что льготникам своевременно не выдали жизненно-необходимые лекарства по 17 рецептам.

По закону, в случае отсутствия препарата рецепт заносится в отсроченное обслуживание. Через 10 дней лекарства должны привезти и выдать заказчику. В аптеки эти сроки нарушались.

В связи с данным нарушением, прокурор внес директору аптеки представление. Фармацевты привлечены к дисциплинарной ответственности. Все больные граждане получили необходимые лекарства.