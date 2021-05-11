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Происшествия11 мая 2021 12:25

В Кирово-Чепецке женщина пять месяцев избивала своих маленьких дочерей

Сейчас на нее заведено уголовное дело
Маргарита Акагиева
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Своих дочерей женщина «воспитывала», регулярно причиняя им физическую боль.

Своих дочерей женщина «воспитывала», регулярно причиняя им физическую боль.

Фото: Алексей ФОКИН

В Кирово-Чепецке завели уголовное дело на местную 38-летнюю жительницу. Мать двоих детей подозревают в их истязании. Об этом сообщили областные прокуратура и Следственный комитет.

Как стало известно, издевательства над двухлетней и четырехлетней девочками продолжались на протяжении нескольких месяцев - с ноября 2020 по март 2021 года. Мать регулярно избивала обеих дочерей. Сейчас на нее заведено уголовное дело, женщина задержана. Следователи выясняют все причины и условия произошедшего.

В Чепецке сейчас проходит проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Результаты контролирует областная прокуратура.

Криминал