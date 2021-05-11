Кировчанин, укравший велосипед, может сесть в тюрьму на два года

Кировские полицейские вернули местному жителю велосипед, украденный из его подъезда в конце апреля. Фото: Михаил ПАТЛИС

Кировские полицейские нашли и вернули местному жителю велосипед, который украли прямо из подъезда жилого дома. Вора удалось задержать в короткие сроки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ведомстве уточнили, что в конце апреля злоумышленник пришел в гости в один из домов по улице Мостовицкой. Выходя из подъезда он увидел велосипед, который стоял без противоугонного элемента. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и украсть двухколесный транспорт стоимостью 8 тысяч рублей. После чего сдал его в ломбард, выручив всего одну тысячу рублей.

Свою вину похититель признал. На него завели уголовное дело по статье 158 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до двух лет.