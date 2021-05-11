Прогноз погоды на неделю с 11 по 14 мая в Кирове: аномальная жара и солнце

В Кирове первая рабочая неделя после майских праздников ожидается аномально теплой Фото: Алексей БУЛАТОВ

После праздничков и долгих выходных в Киров придет аномально жаркая погода. По прогнозам gismeteo.ru, в течение всей недели над городом будет светить солнышко.

Так, во вторник, 11 мая, воздух прогреется до + 20 градусов. Утром нависнут тучи, однако ближе к обеду распогодится и выглянет солнце. Ветер будет не сильным -2-3 м/c. Атмосферное давление чуть ниже нормы - 757 мм ртутного столба.

В среду, 12 мая, станет еще теплее. Температура воздуха достигнет отметки + 24 градуса. Весь день ожидается ясным. Сильных порывов ветра не предвидится. Атмосферное давление близкое к норме - 758 мм ртутного столба.

В четверг, 13 мая, в областном центре прогнозируется аномальная для последнего месяца весны жара. Днем воздух прогреется до + 27 градусов. Осадков также не ожидается. Ветер чуть усилится до 4 м/c. Атмосферное давление упадет до 753 мм ртутного столба. Метеозависимые люди должны внимательно следить за самочувствием.

Заключительный день рабочей недели - переменная облачность. Возможен небольшой дождь. В дневные часы температура воздуха дойдет до + 26 градусов. Скорость ветра приемлемая - 3-4 м/c. Атмосферное давление опустится до 751 мм ртутного столба.