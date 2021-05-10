Стало известно о качестве атмосферного воздуха в Кировской области

Качество атмосферного воздуха в регионе остается стабильным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области в течение трех лет снижаются объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Одна из основных причин - увеличение количества машин и автобусов, работающих на газообразном топливе, сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды.

- Совокупный объем выбросов от автотранспорта и стационарных источников в минувшем году составил 179 тысяч тонн, это на 14 % меньше, чем в 2018 году, - уточнили в министерстве.

Таким образом, качество атмосферного воздуха в регионе остается стабильным. Кроме того, специалисты отмечают, что на территории области отсутствуют города с высоким индексом загрязнения атмосферного воздуха.