Кировчан ждет аномальная жара

Жара будет сопровождаться отсутствием осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в мае синоптики ожидают сильное превышение температурных норм. Так, с 12 по 17 мая в Кировской области прогнозируется аномально-жаркая погода с отклонением на 7-12 градусов, сообщили в группе «Любительская Метеорология».

- Максимальные температуры по области могут достигнуть +27...+30 градусов, а к концу недели превысить этот температурный рубеж, - прогнозируют синоптики.

Кроме того, жара будет сопровождаться отсутствием осадков. Похолодание же прогнозируется после 17 мая.