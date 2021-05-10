Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 мая 2021 11:47

Кировчан ждет аномальная жара

Максимальная температура по области может достигнуть 30 градусов
Андрей Сергеев
КомментироватьОставить комментарий
Жара будет сопровождаться отсутствием осадков.

Жара будет сопровождаться отсутствием осадков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в мае синоптики ожидают сильное превышение температурных норм. Так, с 12 по 17 мая в Кировской области прогнозируется аномально-жаркая погода с отклонением на 7-12 градусов, сообщили в группе «Любительская Метеорология».

- Максимальные температуры по области могут достигнуть +27...+30 градусов, а к концу недели превысить этот температурный рубеж, - прогнозируют синоптики.

Кроме того, жара будет сопровождаться отсутствием осадков. Похолодание же прогнозируется после 17 мая.