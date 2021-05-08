В Слободском закрыли еще одно подпольное казино

Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту организации нелегального казино в городе Слободской, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

По версии следствия, в феврале двое знакомых с иными товарищами «по бизнесу» организовали игорное заведение на территории города. На протяжении трех месяцев терминалы «трудились «на благо злоумышленников». В сентябре подпольное казино «накрыли» сотрудники правоохранительных органов. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

В настоящее время в отношении них расследуется уголовное дело. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.