В Яранском районе ищут 68-летнюю женщину

Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировские поисковики и полицейские разыскивают 68-летнюю Александру Малышеву, ушедшую из дома в городе Яранск.

По данным поисково-спасательного центра «Лиза Алерт», Александру Малышеву ищут уже более двух суток: в четверг, 6 мая, она ушла из дома, после чего перестала выходить на связь. Близкие женщины обратились в полицию и к поисковикам, предоставив ориентировку.

Приметы:

• Рост - 165 см;

• Телосложение - нормальное;

• Волосы - рыжие, до плеч;

• Глаза - серые.

В момент исчезновения женщина была одета в куртку, темные колготки, темно-синие сапоги и белый платок. С собой у нее была женская сумка и пластиковое ведро.

Кроме того, поисковики просят обратить внимание водителей на то, что в настоящее время Александра Малышева может находиться на трассе Вятка.

- Пожалуйста, водители, посмотрите внимательно по сторонам, прямо сейчас вы можете проезжать мимо Александры Сергеевны по трассе Вятка на участке г. Яранск, Кировской обл. - г. Йошкар-Ола, Респ. Марий Эл или, возможно, встречали ее днем, - сообщили в группе «Лиза Алерт».

Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.