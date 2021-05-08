Деньги на строительство детских садов в Кирове ищут в федеральном бюджете

Если заявка будет одобрена, то в ближайшие три года в областном центре появятся пять детских садов. Фото: kirovreg.ru

Кировская область направила в Министерство просвещения РФ заявку о дополнительном финансировании в 2021-2023 годах. Средства планируют потратить на создание 1140 новых мест в детских садах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В настоящее время начата разработка проектно-сметной документации на строительство в 2022 - 2023 годах в Кирове детских садов общей мощностью 1140 мест в микрорайонах Озерки-1, два в Урванцево, Чистые Пруды, слобода Курочкины, - напомнил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Детские сады планируют построить микрорайонах Озерки-1, Урванцево, Чистые пруды, слобода Курочкины. Фото: zsko.ru

Кроме того, в текущем году будет введен в эксплуатацию детский сад в городе Советске на 120 мест. Деньги, потраченные на строительство, будут возвращены региону из федерального бюджета.

Напомним, что в 2020 году в Кировской области были открыты пять детских садов. Кроме того, в областном центре дополнительно создано 223 места в частных детских садах, а также открыто отраслевое дошкольное учреждение на 200 мест для медицинских и педагогических работников.