Кировские железнодорожники в преддверии Дня Победы заложили «Капсулу времени»

Торжественную церемонию провели у ДК Железнодорожников. Фото: пресс-служба ГЖД по Кировской области

В Кирове в преддверии Дня Победы заложили «Капсулу времени». Об этом рассказали в пресс-службе областного филиала ГЖД.

Мероприятие посвятили связи поколений; также оно, по замыслу организаторов, символизирует поддержание и продолжение мирной жизни на Земле. Капсулу поместили возле арт-объекта «Железнодорожное светофорное дерево». В ней находятся записки о жизни студентов железнодорожных вузов Кирова, а также пожелания потомкам от работников местных предприятий ГЖД.

Капсулу заложили 5 мая 2020 года. Вскроют ее 9 мая 2045 года, на столетнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне.