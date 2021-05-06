В Кировскую область привезли 40 тысяч доз вакцины от COVID-19

Вакцинация кировчан от коронавируса продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». На этот раз в больницы поступили 40 тысяч доз препарата. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

На сегодняшний день общий объем вакцины, поставленной в нашу область, превышает 177 тысяч доз. В медучреждениях она имеется в достаточном количестве. На данный момент первым компонентом препарата от коронавируса привились 133042 кировчанина. Полный цикл вакцинации прошли 89502 жителя региона.

Минздрав также уточняет, что выездные пункты вакцинации в Кирове продолжают свою работу:

- с 4 по 7 мая с 9 до 15 часов - на территории СТК «Порошино» (Боровицкая, 36);

- с 5 по 7 мая с 10 до 17 часов - в ЦУМе;

- 6 мая с 9 до 16 часов - на Театральной площади;

- 10 мая с 10 до 19 - в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен».