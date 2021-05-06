Кировский Минздрав прокомментировал ситуацию с малышом, которому врачи якобы нанесли травму

Врачи для спасения жизни малыша поставили ему внутривенно препарат кальция, от которого мог начаться некроз мягких тканей, и мама знала о возможных рисках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный Минздрав прокомментировал ситуацию с новорожденным младенцем, чья мама обвинила врачей в нанесении ему травмы. По сообщению ведомства, медики делали все возможное для спасения ребенка, и кировчанка была предупреждена о возможных последствиях.

Как выяснилось, новорожденный поступил в Кировскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, угрожающем жизни, с судорогами и критически низким уровнем кальция в крови. Ведомство поясняет, что это могло произойти из-за инфекционного заболевания, которое перенесла мать малыша, и осложненного течения беременности.

Ребенку оказали экстренную терапию. Врачи приняли решение назначить ему внутривенно препарат кальция из-за состояния, угрожающего жизни. При применении этого лекарства у маленьких детей может возникнуть некроз мягких тканей, о чем медики и сообщили матери. На данный момент состояние малыша удовлетворительное, а некроз находится в стадии обратного развития.

Напомним, недавно в соцсетях и местных СМИ появились публикации одной из жительниц Кирова, которая обвинила врачей в нанесении травмы ее новорожденному ребенку. Женщина утверждала, что они повредили ногу малыша, неправильно поставив капельницу и катетер. Региональный Следком начал проверку по этому факту.