Кировчанка в соцсетях обвинила врачей в нанесении травмы ее новорожденному ребенку

Сейчас следователи проводят проверку инцидента. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове женщина обвинила врачей в нанесении травмы ее ребенку. Странно то, что сделала она это не напрямую, а в соцсетях. Теперь в ситуации разбираются сотрудники областного Следственного комитета.

Как выяснилось, первая информация об инциденте появилась в местных пабликах, а позже - и в СМИ. Жительница Кирова жаловалась на врачей одной из больниц. По ее словам, медики неправильно поставили ее новорожденному ребенку катетер и капельницу. В результате малыш получил травму ноги.

Теперь по этому факту проводят изучают доводы, приведенные в посте кировчанкой, и проводят доследственную проверку. Ход и результаты ее проведения контролирует Председатель СК России. По итогам будет принято процессуальное решение.