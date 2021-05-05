Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся 1038 пациентов

В тяжелом состоянии остаются 74 пациента, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 5 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 65 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 97 человек.

На стационарном лечении остаются 1038 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 74 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев не изменилось и составило 352.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1893 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2469 исследований на COVID-19.