Кировчанка умерла из-за падения на нее строительного забора

Забор принадлежал строительному объекту. Фото: vk.com/suskko

В Кирове на 79-летнюю женщину упал забор. Спасти пенсионерку, к сожалению, не удалось. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Как выяснилось, трагедия произошла 4 мая около 14 часов. Женщина шла мимо дома №72 по улице Дерендяева, когда от сильного порыва ветра на нее рухнуло ограждение из профнастила. Пенсионерку экстренно доставили в больницу с травмами и переломами. К сожалению, несмотря на усилия врачей, она скончалась в медучреждении.

По данным следствия, ограждение принадлежало строительному объекту ООО «Биохимтрейд». Сейчас по факту трагедии проводят доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.