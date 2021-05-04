В мае кировчане смогут наблюдать видимые полеты МКС

Следующий сезон видимых пролетов наступит в июле. Фото: pixabay.com

Жители региона с 4 по 25 мая смогут наблюдать видимые пролеты Международной космической станции. Как сообщили в паблике «Любительская астрономия в Кирове», МКС будет видна ночами в течение трех недель.

- При наблюдении невооруженным глазом станция представляет собой звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер, - уточнили в сообществе. - Она быстро перемещается с запада на восток.

Следующий сезон видимых пролетов МКС наступит в начале июля. Подробности пролетов можно узнать на сайте.