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Общество4 мая 2021 16:55

В мае кировчане смогут наблюдать видимые полеты МКС

Станция будет быстро перемещаться с запада на восток
Анна КРЮКОВААнна КРЮКОВА
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Следующий сезон видимых пролетов наступит в июле. Фото: pixabay.com

Следующий сезон видимых пролетов наступит в июле. Фото: pixabay.com

Жители региона с 4 по 25 мая смогут наблюдать видимые пролеты Международной космической станции. Как сообщили в паблике «Любительская астрономия в Кирове», МКС будет видна ночами в течение трех недель.

- При наблюдении невооруженным глазом станция представляет собой звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер, - уточнили в сообществе. - Она быстро перемещается с запада на восток.

Следующий сезон видимых пролетов МКС наступит в начале июля. Подробности пролетов можно узнать на сайте.