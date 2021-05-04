Следком организовал проверку после жалоб родителей на отсутствие ремонта в детском саду в поселке Ленинском

Родители воспитанников детского сада записали видеообращение к губернатору региона. vk.com/etotkirov

Региональный Следком проверит, действительно ли должностные лица в администрации Шабалинского района злоупотребляли своими полномочиями. С жалобами на них обратились родители воспитанников детского сада в поселке Ленинское. По словам местных жителей в соцсетях, глава района отказывается выделить средства на капитальный ремонт учреждения.

Так, по решению суда в 2020 году в здании должны были отремонтировать полы, провести внутреннюю отделку, заменить электроосвещение. Однако работы в полном объеме не выполнили.

- Глава района уменьшил финансирование, решение о выделении средств для окончания ремонта он отклонил, - говорится в обращении родителей. - По решению суда в 2021 году необходимо провести уже новый объем работ, однако о финансировании речи пока не идет.

При этом жители утверждают, что руководство района вместо ремонта соцобъектов тратит деньги на приобретение дорогостоящей техники. Сейчас следователи проводят проверку, по результатам котором будет принято процессуальное решение.