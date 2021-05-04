Кировчан просят присоединиться к поискам пропавшего пенсионера в Слободском районе

Для поиска пропавшего требуются водители и пешие добровольцы. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей подключиться к поискам пропавшего Доната Рябова. Местонахождение 86-летнего мужчины неизвестно с 3 мая. В этот день он ушел из дома в поселке Центральный Слободского района и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 164 сантиметра, полного телосложения, седые волосы и серые глаза. Пенсионер был одет в тёмную фуфайку и брюки, черные зимние ботинки и вязаную шапку.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - уточняют активисты. - У него инвалидность по зрению.

Если вы знаете, где может находиться Донат Степанович, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112. Сейчас волонтеры формируют экипажи для поисков пенсионера. Требуются водители и пешие добровольцы.