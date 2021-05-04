График отключения электричества на 7 и 11 мая в Кирове: без света останутся десятки домов

Электроэнергии точечно не будет в четырех районах города Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове 7 и 11 мая проведут отключения электроэнергии. Как сообщили в АО «Горэлектросеть», такие меры связаны с ремонтом оборудования и эксплуатационными работами.

Электричество отключат в четырех районах города на срок от двух до девяти часов. Потребители могут уточнить информацию по номерам: 529-555, 255-977, 546-034.

График отключения на 7 мая:

Фото: geskirov.ru

График отключения на 11 мая:

Фото: geskirov.ru