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Общество4 мая 2021 12:45

График отключения электричества на 7 и 11 мая в Кирове: без света останутся десятки домов

«Горэлектросеть» предупредила кировчан о плановых работах
Анна КРЮКОВААнна КРЮКОВА
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Электроэнергии точечно не будет в четырех районах города

Электроэнергии точечно не будет в четырех районах города

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кирове 7 и 11 мая проведут отключения электроэнергии. Как сообщили в АО «Горэлектросеть», такие меры связаны с ремонтом оборудования и эксплуатационными работами.

Электричество отключат в четырех районах города на срок от двух до девяти часов. Потребители могут уточнить информацию по номерам: 529-555, 255-977, 546-034.

График отключения на 7 мая:

Фото: geskirov.ru

График отключения на 11 мая:

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru