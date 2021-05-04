В Кирове семилетний ребенок пострадал в ДТП на Орловской

Авария произошла на регулируемом перекрестке. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 3 мая, в Кирове произошло ДТП с пострадавшими. Напротив дома №16 по улице Орловской столкнулись автомобили «Ниссан» и ВАЗ-2101.

Как уточнили в пресс-службе региональной ГИБДД, авария случилась на регулируемом перекрестке в 16.55. В этот момент 31-летний водитель «Ниссана» поворачивал налево и столкнулся со встречной «копейкой».

В происшествии пострадали семилетний мальчик-пассажир и 46-летний водитель ВАЗа. Они получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что в Лузе водитель насмерть сбил 10-летнего ребенка. По предварительным данным, мальчик ехал на велосипеде в попутном направлении.