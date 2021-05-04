Статистика по COVID-19 в Кировской области: выявили 66 новых случаев заражения

В лабораториях региона за сутки выполнили 2482 исследования на коронавирус Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 4 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 7 человек.

На стационарном лечении остаются 1072 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 75 пациентам, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев не изменилось и составило 352.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1915 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2482 исследования на COVID-19.