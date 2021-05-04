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Здоровье4 мая 2021 10:32

Статистика по COVID-19 в Кировской области: выявили 66 новых случаев заражения

В инфекционных стационарах на лечении остаются 1072 пациента
Анна КРЮКОВААнна КРЮКОВА
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В лабораториях региона за сутки выполнили 2482 исследования на коронавирус

В лабораториях региона за сутки выполнили 2482 исследования на коронавирус

Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 4 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели и выписались 7 человек.

На стационарном лечении остаются 1072 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 75 пациентам, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев не изменилось и составило 352.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1915 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2482 исследования на COVID-19.

Коронавирус Covid-19