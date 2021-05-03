В Кирове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который купил наркотики через Интернет

Кировские Росгвардейцы во время патрулирования улиц задержали молодого человека со свертком наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 2 мая, сотрудники Росгвардии областного центра задержали молодого человека с наркотиками. Кировчанин вышел из лесополосы на улицу Жуковского и вел себя подозрительно. Об этом сообщили в ведомстве.

Увидев представителей правопорядка, 24-летний местный житель спрятал сверток в куртку и попытался скрыться. Вскоре его задержали. По словам задержанного, запрещенное вещество он купил в интернете для личного использования.

Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Пакет с неизвестным веществом направлен на экспертизу. От ее результата будет зависеть, какое наказание получит молодой кировчанин.