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Происшествия3 мая 2021 17:11

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который купил наркотики через Интернет

Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции
Алексей РомановАлексей Романов
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Кировские Росгвардейцы во время патрулирования улиц задержали молодого человека со свертком наркотиков.

Кировские Росгвардейцы во время патрулирования улиц задержали молодого человека со свертком наркотиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 2 мая, сотрудники Росгвардии областного центра задержали молодого человека с наркотиками. Кировчанин вышел из лесополосы на улицу Жуковского и вел себя подозрительно. Об этом сообщили в ведомстве.

Увидев представителей правопорядка, 24-летний местный житель спрятал сверток в куртку и попытался скрыться. Вскоре его задержали. По словам задержанного, запрещенное вещество он купил в интернете для личного использования.

Подозреваемого доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Пакет с неизвестным веществом направлен на экспертизу. От ее результата будет зависеть, какое наказание получит молодой кировчанин.

Криминал