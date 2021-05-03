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Общество3 мая 2021 14:34

С января по март 2021 года в Кировской области родилось 2579 детей

Органы регионального ЗАГС подвели итоги за первый квартал
Алексей РомановАлексей Романов
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Органы ЗАГС Кировской области рассказали, какими самыми редкими именами кировчане называют своих детей в 2021 году.

Органы ЗАГС Кировской области рассказали, какими самыми редкими именами кировчане называют своих детей в 2021 году.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кировской области за первый квартал 2021 года на свет появилось 2579 детей. За этот же период зарегистрировано 512 актов об установлении отцовства, 17 - заявлений об усыновлении и 114 - о перемене имени. В брак вступили 1135 пар, а развелись – 1145. Об этом сообщили в региональном правительстве, ссылаясь на данные сотрудников ЗАГС.

Самыми популярными именами, которыми кировчане назвали своих детей стали:

- Артем;

- Михаил;

- Александр;

- Иван;

- Максим;

- Анна;

- Мария;

- София;

- Ева;

- Дарья.

В список редких имен вошли: Далимир, Ермолай, Лукиан, Пересвет, Аполлинария, Ванесса, Мелания, Каролина.

Добавим, что в майские праздники органы ЗАГС Кировской области не работают с 1 по 3 и с 8 по 10 число. С 4 по 7 мая сотрудники регистрирующего органа власти будут принимать граждан в обычном режиме.