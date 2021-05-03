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Общество3 мая 2021 13:43

Кировский «КЧУС» продает два своих объекта за более чем 27 млн рублей

Строительная организация занесена в единый государственный реестр как банкрот
Алексей РомановАлексей Романов
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Строительная компания «КЧУС» занесена в Единый федеральный реестр как банкрот.

Строительная компания «КЧУС» занесена в Единый федеральный реестр как банкрот.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два объекта недвижимости строительной компании «КЧУС» в Кирово-Чепецке выставлены на торги. Общая сумма строений составляет чуть более 27 млн рублей.

За 16,74 млн рублей продается четырехэтажное административное здание общей площадью более 2,8 тыс. кв м на улице Школьная, д.2. Вторым объектов, стал бытовой корпус в 5,2 тыс. кв. метров на улице Производственной в Кирово-Чепецке. Его оценивают в 10,5 млн рублей.

Добавим, что строительная организация АО «КЧУС» занесена в Единый федеральный реестр организаций-банкротов.