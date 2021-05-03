Статистика по COVID-19 в Кировской области: В отделении реанимации находятся 78 пациентов

К аппаратам ИВЛ подключены 8 кировчан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 67 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 22 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1060 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 78 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 352. За прошедшие сутки скончался один житель региона.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1910 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2494 исследования на COVID-19.