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Здоровье3 мая 2021 11:20

Статистика по COVID-19 в Кировской области: В отделении реанимации находятся 78 пациентов

В стационарах продолжают лечение 1060 человек
Алексей РомановАлексей Романов
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К аппаратам ИВЛ подключены 8 кировчан

К аппаратам ИВЛ подключены 8 кировчан

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 мая.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 67 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 22 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1060 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии - 78 пациентов, 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 352. За прошедшие сутки скончался один житель региона.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1910 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2494 исследования на COVID-19.

Коронавирус Covid-19