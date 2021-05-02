В Кирове практически полностью очистили улицы от мусора и грязи, оставшихся после зимы

Кировская подрядная организация АО «Гордормостстрой» отчиталась о текущей работе по уборке мусора и грязи с городских улиц. Фото: admkirov.ru

Кировская подрядная организация АО «Гордормостстрой» проводит уборку городских улиц от грязи и мусора, скопившегося после схода снега. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам начальника дорожно-строительного участка ГДМС Максима Егорова, на сегодняшний день в порядок привели уже 80% улиц. Большое внимание уделяется уборке мусора, скопившего у бордюров проезжих частей. Кроме того, осуществляется мойка дорожного покрытия. Параллельно производится расчистка тротуаров. Для этого в круглосуточном режиме работают 30 единиц техники и 50 специалистов ручного труда.

Благодаря постоянно обновляющемуся парку спецтехники, удается своевременно выполнять поставленные задачи. Это позволит прибрать город к майским праздникам.